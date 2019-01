Essence ou diesel: quel carburant est le plus polluant? La réponse d'Alfred Bernard, professeur émérite de toxicologie à l'UCL, dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche.

"Cela dépend du type de pollution", a expliqué Alfred Bernard, professeur émérite de toxicologie à l'Université catholique de Louvain, dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche. "Si on regarde les particules fines, c'est la forme de pollution la plus meurtrière (...) Le diesel et l'essence sont en train de se rejoindre, ce sont surtout les vieux diesels qui sont à pointer du doigt car les nouveaux Euro 5 ou Euro 6 sont bons (...) Il est clair que le diesel émet moins de dioxyde de carbone. Je dirais qu'il faut garder le diesel pour les longs trajets, les camions par exemple. Tout ce qui est très, très lourd. Car c'est un moteur extraordinaire".

"Je ne comprends pas la phobie qu'il y a eu sur le véhicule diesel il y a quelques semaines par rapport à l'essence", a d'ailleurs renchéri Damien Ernst, professeur en électromécanique à l'Université de Liège.