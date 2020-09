Faut-il réellement s'inquiéter du réchauffement climatique? "La santé est gravement menacée"

Le climat était au cœur du débat de C'est pas tous les jours dimanche. Quels sont les effets du réchauffement climatique sur notre planète et qui doit-on croire en matière de prédictions sur les années à venir ? Les deux côtés de la table n'étaient pas d'accord.

Si nos émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique provoquera, d'ici 2100, une hausse du niveau de la mer de 44 centimètres supplémentaires par rapport aux prévisions actuelles, ressort-il d'une étude internationale regroupant une soixantaine de glaciologues, océanologues et spécialistes de l'atmosphère. En plus des conséquences comme des inondations, de la sécheresse ou des pluies plus intenses, il y aurait d'autres effets, selon Jean-Pascal van Ypersele, professeur de climatologie à l'UCLouvain et ancien président du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat). "Il y a des effets sur la santé dont on a trop peu parlé par exemple. On ne sait pas assez que 1.500 décès supplémentaires ont eu lieu cet été en Belgique, d'après les chiffres de Sciensano qui n'ont pas encore été publiés complètement je crois. Ça a été communiqué en réponse à des interpellations parlementaires. La vague de chaleur qui n'a duré que quelques jours cet été a tué 1.500 personnes, d'après les chiffres de Sciensano. Les impacts sont multiples: les inondations, les effets sur la santé, sur l'agriculture, sur l'économie parce que tous ceux qui travaillent dehors vont avoir de plus en plus de mal."

Le travail en extérieur se compliquerait-il dans les prochaines années ? Pour le professeur, la réponse est oui. "Ce sont des impacts potentiellement très importants parce que quand la température augmente, le corps a plus de mal à se refroidir. La transpiration ne suffit pas et si on est dehors sans protection du genre espaces conditionnés, mais on ne va pas commencer à conditionner les champs et les routes, la santé est gravement menacée."

"Il n'y a rien de particulier aujourd'hui"

De l'autre côté de la table, sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Samuel Furafari, professeur de géopolitique de l'énergie à l'ULB, ne partage pas cet avis. "Il faut savoir que le climat a toujours changé. Il n'y a rien de particulier aujourd'hui. Ce sont des phénomènes qui ont toujours existé, les températures ont toujours augmenté, diminué, etc. Il y a eu une période dans l'histoire de notre terre où il y avait 25 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui et les océans n'ont pas bouilli. Ce sont des phénomènes tout à fait normaux. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est quand dans le rapport du GIEC de 2001, il est écrit en toutes lettres qu'il n'est pas possible de prévoir le climat à long terme parce qu'on a affaire à des équations qui donnent des résultats, ce qu'on appelle, chaotiques. Il est impossible, comme il est impossible de prévoir la météo dans 3 mois, de prévoir ce que va être le climat dans un siècle. Le climat ayant toujours changé, n'étant pas prévisible, pourquoi doit-on se précipiter pour prendre des décisions ?"

Jean-Pascal van Ypersele a réagi à cette remarque concernant le rapport du GIEC. "Cela résulte d'une confusion entre climatologie et météorologie. Bien sûr, il est impossible de prévoir le temps le 21 juillet 2100 et de savoir s'il y aura une drache nationale si la Belgique existe encore ou pas. Mais il ne s'agit pas de ça. On parle de projection et pas de prédiction. Il y a différents scénarios possibles. On ne peut pas prédire l'état précis du système climatique dans 100 ans. Le GIEC le dit, les climatologues le disent, ils en sont bien conscients."

"Le réchauffement climatique est de cause humaine"

Le dramaturge et scénariste Jean-François Viot était lui aussi invité sur le plateau. Il a récemment écrit un livre intitulé: "Chaud Devant ! Bobards et savoirs sur le climat". Face aux propos de Samuel Furfari, il explique: "Je ne m'attendais pas à entendre des arguments aussi climatoseptiques en 2020. Je ne suis qu'un simple citoyen, j'ai étudié le dossier. Sur ce dossier, je me suis dit: est-ce qu'en tant que citoyens, nous avons plus de raisons de nous fier aux propos de la communauté scientifique dans sa grande majorité ou à quelques grandes individualités comme monsieur Furfari qui prétendent qu'il n'y a pas à nous en faire. Mes conclusions après examen sont extrêmement claires: oui, le climat a toujours varié, ce à quoi nous assistons de manière extrêmement prouvée aujourd'hui, c'est que le climat change parce que nous y mettons du CO2 en allant extraire des énergies fossiles dans le sol, en les brûlant dans nos moteurs et en produisant du CO2 supplémentaire que nous ajoutons au système naturel des échanges de CO2."

"Il est clair, il est prouvé aujourd'hui par la communauté scientifique dans son immense majorité que le réchauffement climatique a lieu et qu'il est de cause humaine", conclut-il.