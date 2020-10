Le nouveau ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, conseille de limiter ses contacts rapprochés à "3 personnes au MAXIMUM"

Frank Vandenbroucke, nouveau ministre de la Santé, était invité sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche ce dimanche 4 octobre. Il est revenu sur la situation sanitaire de notre pays qu'il estime "préoccupante".

"Je suis très inquiet (...) La tendance n'est vraiment pas bonne. Les chiffres augmentent: les contaminations et les hospitalisations. Le vrai danger est la saturation de nos infrastructures. À Bruxelles, la situation est alarmante comme presque partout en Belgique. On est en train d'étudier la situation. Je ne vais pas annoncer maintenant de nouvelles mesures mais il y a urgence. Mais même dans l'urgence, il faut éviter l'improvisation. Je crois que nous devons devenir beaucoup plus prudents. Il y a les six règles d'or. Il faut limiter au maximum le nombre de contacts rapprochés", a commencé le ministre.

Il faut éviter le chaos dans les écoles

Les travaux en vue d'élaborer un baromètre permettant une gestion du risque lié au coronavirus à l'échelon national et provincial se poursuivent. Le comité de concertation, qui réunit les gouvernements fédéral, des Communautés et Régions, a fait le point mardi sur leur état d'avancement avec les experts de la Cellule d'évaluation (Celeval) fédérale. Une nouvelle réunion aura lieu au plus tard lundi, a indiqué le cabinet de la Première ministre, Sophie Wilmès.

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, le nouveau ministre de la Santé Frank Vandenbrouck donne les premières pistes d'étude. Selon lui, chacun doit désormais ses contacts rapprochés au nombre de 3. "Il faut limiter ses contacts rapprochés, en dehors de son ménage, à 3 au maximum. Ce n'est pas une mesure décidée mais c'est un conseil que je donne sur base de tous les travaux préparatoires", a-t-il indiqué.

On est dans une situation à haut risque

Avant d'ajouter: "Je veux être prudent et clair. Aucune nouvelle mesure ne va être annoncée aujourd'hui ou demain. Ce qu'on demande est douloureux pour beaucoup de gens. Il faut éviter le chaos dans les écoles, un isolement des personnes âgées".

À noter qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle mesure prise par les autorités. Le nouveau ministre de la Santé Frank Vandenbrouck énonce ici "un conseil" mais il ne s'agit pas d'une nouvelle règle prise par le gouvernement pour tenter de limiter la circulation du virus. "On est dans une situation à haut risque. Il faut être très prudent personnellement", a insisté Frank Vandenbroucke. À demi-mot, Frank Vandenbroucke a soufflé que de prochaines mesures devraient être prises dans "les jours qui viennent".

Le ministre a également insisté sur le respect de la quarantaine en cas de contact avec une personne testée positive ou après un retour de zone rouge. Il a aussi encouragé le télé-travail afin de limiter au maximum ses contacts rapprochés.

