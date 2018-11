Gilets jaunes: Christophe Giltay résume le dialogue de sourds actuel en comparant le "monde qui réussit" sur des trottinettes électriques aux "gens normaux"

Pour Christophe Giltay, grand reporter à RTL-TVI et chroniqueur dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche, le problème actuel auquel on assiste, c'est un dialogue de sourds: "D'un côté, vous avez le monde qui réussit, qui bénéficie de la croissance, le monde des métropoles, le monde des grandes villes, le monde où on roule à la trottinette électrique, par exemple ici à Bruxelles, il y a plein de gens qui sont à trottinette électrique, c'est très à la mode, c'est très chic. Ce monde-là profite des baisses d'impôts, et mêmes des baisses d'un certain nombre de produits, parce que par exemple, les ordinateurs, ça coûte beaucoup moins cher qu'autrefois, et même les machines à laver dernier modèle... Mais les gens normaux, eux, ils n'achètent pas un ordinateur toutes les semaines, ils n'achètent pas une nouvelle machine à laver toutes les semaines, et pour aller travailler à 20, 30 ou 40 kilomètres de chez eux, ils ne se déplacent pas en trottinette électrique évidemment".





"On dit 'salauds de pollueurs, vous ne roulez pas en trottinette électriques, ouh, les vilains'"

Pour le chroniqueur, c'est ça le scandale que ressentent les gens: "Il y a des gens qui s'en sortent et qui disent, nous allons combattre la pollution en chassant le diesel, cet horrible objet qu'on incitait les gens à acheter il y a 5 à 10 ans, et on dit, 'salauds de pollueurs, vous ne roulez pas en trottinette électriques, ouh, les vilains'. C'est ça, ce que ressentent les gens. Effectivement, le gouvernement avec ses chiffres, il a raison. Sauf que les gens qui ont, dans leur budget, une part prépondérante de biens alimentaires, de carburant, de vêtements pour les enfants. Tant de produits où les prix ne baissent pas, tant de produits où certains, comme par exemple le gasoil, on augmente les taxes sous prétexte de sauver la planète... Les gens ressentent une forme d'injustice profonde. Peut-être que c'est sur ces points-là qu'il faudrait agir de manière concrète, notamment, en baissant les taxes sur l'essence, la TVA sur l'électricité".