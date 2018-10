L’autre chiffre attendu des élections, celui de l’ABSTENTION: "à Liège en 2012, 20 % des électeurs n’ont pas voté"

A une semaine des élections communales, C’est pas tous les jours dimanche accueillait ce midi les candidats aux élections communales de la Cité Ardente. Liège est la ville de l’affaire dont la Wallonie a le plus parlé ces dernières années, l’affaire Nethys-Publifin. En a-t-on vraiment tiré les leçons alors qu’André Gilles et Dominique Drion reviennent dans le parcours? C’est la question posée aux différents partis autour de la table.

Sophie Lecron, conseillère communale à la Ville de Liège et tête de liste PTB aux élections, a estimé que les partis traditionnels n’ont pas compris la leçon : "Publifin, n’est pas du tout terminé. On doit voir la réalité, on a encore la majorité des élus sortants qui étaient concernés par ces fameux 500 euros la minute qui sont de nouveau sur des listes électorales".

Sophie Lecron a poursuivi : "Il y a eu une tentative de montrer que des choses étaient faites mais c'est tout à fait faux. Certaines mesures ont été mises en place, en partie et d'autres pas. Et surtout, on prend les mêmes et on recommence. Stéphane Moreau est toujours là, même s'il gagne moins qu'avant".





L'image écornée des politiques

La tête de liste cdH aux communales, Carine Clotuche, a expliqué qu’elle était aussi choquée par ce qu’il se passait: "Nous avons mis Dominique Drion (l’ancien président du cdH à Liège) à la porte mais il est rentré par la fenêtre. Il n’est plus au cdH depuis un an. Nous avons tiré les leçons", a-t-elle estimé.



La conseillère communale Caroline Saal, tête de liste Vert Ardent aux élections, a elle pointé l’image donnée aujourd’hui aux Liégeois de la politique : "En 2012 déjà, 20 % des Liégeois ne se sont pas déplacés pour aller voter… Ce dégoût, ces dernières années, il s’est creusé. Chez Vert Ardent, nous disons que nous devons prendre nos responsabilités. L’intercommunale Publifin doit montrer des comportements exemplaires".