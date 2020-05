Marius Gilbert, un des 10 experts belges chargés de travailler sur la crise de coronavirus (GEES), a assuré que les citoyens belges ne seront plus contraints de ne rendre visite ou accueillir plus de quatre personnes.

Grande nouvelle dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI).

L'épidémiologiste Marius Gilbert a assuré qu'on allait "sortir de cette règle des 4 personnes". C'est ce qu'il a fait savoir après une question d'une internaute: "Pourquoi limiter le nombre de personnes en famille? Et au-delà de ceci, obliger des enfants à reprendre l'école?".

"Il y a eu énormément d'incohérences de ce type liées au timing. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de travailler et de tout annoncer en même temps. Il n'y a aucune raison biologique qui permettrait l'un ou l'autre", a indiqué Marius Gilbert. "Donc les mesures sur la vie sociale vont suivre. Des annonces vont être faites pour libérer la vie sociale de tout un chacun. On va sortir de cette règle des 4 personnes pour les familles. Combien? Je ne vais pas me prononcer car on veut sortir de cette notion de toujours compter. On veut avoir des choses basées sur les comportements individuels, sur la responsabilité individuelle, sur la manière de se comporter dans différentes types d'environnement pour sortir d'une logique d'autorisation. C'est en cours de travail...".

Cela devrait être annoncé officiellement mercredi lors du Conseil National de Sécurité.