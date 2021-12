2022, une bonne année pour notre portefeuille ? Cet économiste évoque la situation économique de la Belgique

Ce qui restera du Covid, c’est une dette inédite par son ampleur. Cela vaut pour l’Etat belge, mais davantage pour la Wallonie, touchée par les inondations. En 2026, la dette du pays sera de 45 milliards d’Euros, c’est-à-dire 2,6 fois les revenus annuels de la région. Dès 2025, la Wallonie recevra moins de l’Etat fédéral, en raison de la révision de la loi de Financement. 60 millions en moins chaque année, c’est-à-dire 600 millions en moins en 2034. Ce dimanche dans l’émission C'est pas tous les jours dimanche, Christophe Deborsu recevait l’économiste et le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, Pierre Wunsch.

D’entrée de jeu, le présentateur posait cette question: la Wallonie peut-elle s’en sortir avec une dette pareille, sans refinancement de l’Etat fédéral ? L’invité n’a pas flanché, a priori, la Wallonie devrait s’en sortir. "Le gouvernement wallon s’est engagé à prendre des mesures dans les années qui viennent à concurrence de 150 millions par an cumulatif pour que le déficit se réduise et que la dette soit sur contrôle".

L’économiste précise que nous sommes pour l’instant dans un environnement de taux relativement bas. "Mais c’est tout le sujet, il faut commencer à se préparer à une montée potentielle des taux. Et donc en bon ordre, s’arranger pour que la dette se réduit et que les choses restent sous contrôle."

Un plan de relance wallon qui ne fait pas l’unanimité

La Wallonie prépare un plan de relance qui va coûter 7 milliards d'euros. La FGTB et l'union wallonne des entreprises critiquent ce plan. Christophe Deborsu a demandé à son invité s'il croit à ce plan de relance. "On vit une période économique difficile. On sort d’une grosse crise qui était assez bien géré, maintenant on a une incertitude sur Omicron. Mais effectivement, on a un déficit budgétaire élevé. Si on ne fait rien, on prend un gros risque."

Lors de cet entretien, Pierre Wunsch a souligné le manque d’activité dans le secteur privé. "C’est l’assise économique qui n’est pas solide. Il faut développer le secteur privé en Wallonie. On a un problème de soutenabilité de ce modèle économique."

Quelle est la situation de l’Etat fédéral ?

Dans la presse flamande, Pierre Wunsch a déclaré que "le déficit belge est l’un des plus gros d’Europe. On n’a pas de réserve. Si on a une nouvelle crise économique et si on ne reconstitue pas nos réserves , on va vivre un scénario à la Grecque dans 5 à 10 ans." Sur le plateau de C’est Pas Tout Les Jour Dimanche, l’économiste rectifie un peu ses propos. "Je veux dire qu’on risquait de revenir dans une situation comparable à celle de la Grèce, au Portugal et de l’Espagne il y a quelques années, dans le sens où on ne contrôle plus le moment où l’on va pouvoir réduire le déficit. Si vous ne faites rien, la dette va augmenter un peu chaque année et tout à l’air d’être sous contrôle. Et puis vous avez une crise qui arrive. A ce moment-là, on sait que le déficit avec encore augmenter. Et là, les marchés commencent à s’inquiéter, les taux d’intérêt montent. Vous n’avez plus le choix, vous devez assainir au moment où c’est le plus dur socialement." Pour être claire, le message du gouverneur de la Banque nationale de Belgique ce n’est pas que la Belgique va faire faillite. Il veut prévenir que si on ne constitue pas des réserves, quand le prochain choc va arriver, le pays sera mal préparer et le gouvernement devra prendre des mesures qui feront mal socialement.

La crise économique est-elle vraiment finie ?

La croissance en Belgique même si elle se ralentit ces derniers mois. Mais il y a des signaux inquiétants. L’inflation augmente à cause du prix de l’énergie qui s’affole. Christophe Deborsu a demandé à son invité si l’inflation l’inquiétait ? "Les salaires vont augmenter pour compenser cette inflation. Le pouvoir d’achat va augmenter parce qu’il y a une bonne prestation au niveau de l’emploi. Mais les 4,5% de la hausse des salaires, c’est surtout pour compenser l’inflation. C’est un choc de compétitivité. A court terme, nos entreprises vont perdre en compétitivité."