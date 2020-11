Le camp républicain ne s'avoue pas vaincu: "Il y a un avantage aux votes pour Joe Biden"

Alors que Joe Biden est déclaré grand gagnant des élections présidentielles américaines par plusieurs médias et instances, le camp républicain ne s'avoue pas vaincu. Un représentant du parti au Luxembourg était sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanche".

Donald Trump pourrait-il encore gagner face à la justice lors d’un éventuel recomptage de voix? Le camp républicain espère toujours. "Il y a des preuves. Des centaines de témoins républicains se sont fait refuser pour vérifier le processus de vote," explique James O’Neil, porte-parole du parti républicain au Luxembourg. Ce dernier affirme qu’il y a même des votes de personnes décédées depuis longtemps. Il ajoute: "Les logiciels ont été faits par une société démocrate et sont utilisés dans beaucoup de districts de vote. Il y a un avantage aux votes pour Joe Biden." Il proclame que la justice devra trancher.

Côté démocrate, Kristen Maher, porte-parole du parti démocrate en Belgique, était présente sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche. Elle se dit "zen". "J’ai confiance en les processus démocratiques de mon pays, dans les institutions. On va compter chaque vote. S’il faut faire un recomptage, on va le faire. (…) On va chercher la vérité. A la fin, on verra que Joe Biden a porté la plupart des votes."

