Le débat sur le prix de la viande ENFLAMME le plateau de C'est pas tous les jours dimanche (vidéo)

A deux semaines du scrutin électoral, il était question du pouvoir d'achat dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). Le prix de la viande va-t-il réellement augmenter ou pas?

Réponses des différents partis francophones avec une petite altercation entre Gilles Vanden Burre, député fédéral et candidat à la Chambre pour Bruxelles (Ecolo) et Denis Ducarme, ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale et tête de liste à la Chambre pour le Hainaut (MR).