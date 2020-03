Afin d'éviter "au maximum" la propagation du coronavirus, le Docteur Jean-François Pierrin reçoit derrière une protection en plexiglas qu'il a réalisé lui-même la semaine dernière. Il ne se déplace ainsi pas chez ses patients.

"Je considère que c'est plus avantageux de recevoir les patients au cabinet plutôt que de rendre visite car, en visite, nous n'avons pas de quoi nécessairement nous laver les mains, la désinfection se fait uniquement en voiture, on peut se retrouver dans un milieu confiné avec des personnes qui sont peut-être porteuses du virus. Je prends mes précautions vis-à-vis de tout le monde. Et les patients sont satisfaits que je prenne des précautions plus importantes", a-t-il confié sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI).

Rien qu'hier/samedi en Belgique, 197 échantillons ont été testés positifs au Covid-19. Depuis le début de la pandémie, 886 cas d’infections au coronavirus ont été détectés. Notre pays recense quatre décès dus au coronavirus sur son territoire. Les personnes décédées avaient 90 ans, 86 ans, 80 ans et 73 ans.