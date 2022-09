Le "paquet de base" pour réduire la facture de gaz: le président du MR explique sa proposition

Le Mouvement réformateur fait sa rentrée avec la journée des familles à Durbuy. Le président du MR a été interrogé à distance par Christophe Deborsu dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche. Georges-Louis Bouchez a notamment expliqué la mesure proposée par son parti pour réduire la facture d'énergie: le "paquet de base".

Christophe Deborsu: Vous souhaitez l'introduction d'un paquet de base, c'est-à-dire une certaine quantité de de gaz à prix modéré pour tous les Belges, plutôt que l'extension du tarif social. Paul Magnette, tout à l'heure, n'était pas contre manifestement. Ce serait quoi? Est-ce qu'on peut chiffrer? Jusqu'ici, on a un petit peu des soucis pour avoir des chiffres par rapport aux tarifs, etc. et les gens veulent vraiment du concret.

Georges-Louis Bouchez: L'idée, ce n'est pas très compliqué. C'est de permettre justement une quantité déterminée d'énergie qui serait alors à un tarif réduit, et au-delà de cette quantité alors là on revient sur le tarif normal. C'est pour permettre de ne pas diviser la classe moyenne. Pour que celles et ceux qui travaillent ne soit pas coupés en deux et que tous les Belges puissent avoir accès à cette énergie. Pour répondre très concrètement à votre question sur le budget, la hauteur du budget, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui il y a plus de 65% de l'électricité en Belgique qui est produite sur autre chose que du gaz. Donc sur du nucléaire ou du renouvelable. Donc ce qu'il faut, c'est aller rechercher une partie de ces sur-gains dans une cotisation spéciale de crise que propose le Mouvement réformateur. Pour être très concret avec vous, aujourd'hui un mégawatheure du nucléaire est produit à 35 euros. Il est vendu dans certains cas à plus de 500 ou 600 euros au consommateur. Donc on le voit, le nucléaire est très compétitif sur le plan économique, et donc on peut aller rechercher des moyens là, mais aussi dans le renouvelable pour financer ce tarif réduit pour l'ensemble des Belges.

Christophe Deborsu: Mais on ne sait pas quelle serait cette quantité qui serait donc dans ce paquet de base, ni à quel prix il serait là, ça reste un peu vague.

Georges-Louis Bouchez: Non, nous notre proposition pour être très clair, c'est de calculer entre 60 et 80% d'une consommation moyenne qui serait à prix réduit. À quel tarif? Là aussi il faut prendre le tarif juste avant la crise suscitée par la guerre en Ukraine, et donc on reprendrait un point de référence. Soit à pareille époque il y a un an, soit au début de cette année. Ça, ça fait l'objet des ajustements, mais je l'ai dit, la clé c'est surtout de pouvoir mettre en place cette cotisation spéciale de crise. Parce que pour dépenser de l'argent, il faut savoir où on va aller le chercher. Si c'est pour augmenter les impôts de nos concitoyens, ça ne sert à rien de leur donner dans la poche gauche ce qu'on va leur reprendre dans la poche droite. Donc là, la ministre de l'Energie Tinne van der Straeten, ça fait plus d'un an qu'elle nous dit qu'elle travaille. Le MR à apporter une solution très concrète. On lui demande de la mettre en oeuvre tout simplement.

Christophe Deborsu: Les hauts revenus y auront droit aussi? Monsieur Magnette parlait de 80% de la population qui pourrait vraiment être soutenue. Tout le monde aurait droit à ce paquet de base? Même les gens qui gagnent des sommes importantes?

Georges-Louis Bouchez: Oui parce que je vais être très clair avec vous, aujourd'hui la justice fiscale elle se fait via l'impôt. Donc vous payez des impôts différents si vous avez de gros revenus ou de faibles revenus. Mais est-ce que vous considéreriez normal qu'on ait des tarifs d'électricité différents selon son revenu? Est-ce que si demain vous allez acheter des pâtes au magasin, vous allez les payer à un prix différent si vous êtes ingénieur ou demandeur d'emploi? Est-ce que le prix à la pompe à essence va être différent? C'est un non sens. C'est vraiment à décourager les gens de travailler et donc quoi, quelqu'un qui aurait 2.500 euros, ça peut être par exemple un enseignant qui a 10 ou 15 ans d'expérience, lui devrait payer son électricité plus chère que quelqu'un qui gagne 2.200 euros. Ça n'a aucun sens, strictement aucun sens. Les prix doivent être les mêmes pour tous et on fait de la justice sociale et fiscale via l'impôt. Donc oui, nous voulons garantir à l'ensemble des Belges. Surtout, on va être très clair, comment voulez-vous établir une facture d'électricité ou de gaz sur la base d'un revenu? On ne va quand même pas envoyer sa feuille d'impôt, qui par ailleurs a deux ans de retard par rapport aux revenus actuels, on ne va pas envoyer sa feuille d'impôt à Engie, ça n'aurait strictement aucun sens.