Le père Guy Gilbert s'interroge sur l'argent donné à Notre-Dame: "Je ne pisse pas sur l'argent des riches mais..."

3 semaines après l'incendie de la Cathédrale Notre-Dame à Paris, l'ampleur des dons dégagés pour sa reconstruction fait encore débat. Beaucoup d'associations regrettent qu'on ne fasse pas preuve d'autant de générosité quand il s'agit d'aider les plus démunis. C'est aussi le cas du père Guy Gilbert, le "curé des loubards" qui était l'un des invités, ce midi, de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche". Compte-rendu avec Sylvie Poffé.

"Faudrait-il que les SDF s’enflamment pour qu’on les aide ?" Le père Guy Gilbert s’est posé la question, il y a quelques jours, sur son compte Facebook. Il dit ‘pleurer’ pour Notre-Dame mais le prêtre constate également que de plus en plus de mains se tendent pour réclamer de l’aide. "Qu’on donne des milliards pour redonner vie à des pierres qui sont emblématiques, qui sont superbes, je suis d’accord. Je ne pisse pas sur l’argent des riches. Mais il faut aussi dire aux gens 'regardez les pierres vivantes des pauvres qui peuplent la Belgique. Regardez la couleur de leurs yeux' ".





Des mesures structurelles pour résoudre un problème structurel



Pour Etienne Dujardin, conseiller communal libéral à Woluwé-Saint-Pierre, cet élan de générosité, de grandes fortunes essentiellement, est à saluer parce qu’il va permettre d’offrir une deuxième vie à la Cathédrale. "On ne règle pas un problème structurel comme la pauvreté par une mesure ponctuelle" assure-t-il. Notre journaliste Christophe Deborsu en profite tout de même pour lui rappeler que des mesures ponctuelles, comme le Télévie, peuvent amener du changement.





"Respectez mes émotions"



François, justement, a donné au Télévie. Il n’a pas réfléchi longtemps avant de donner la somme record de 371.000 euros pour le disque d’or d’Angèle : "les émotions c’est quelque chose qui ne se hiérarchise pas. J’ai beaucoup de tolérance pour les gens qui ont des émotions pour d’autres choses que moi mais je leur demanderai aussi d’avoir de la tolérance pour mes propres émotions et effectivement la maladie que vous combattez dans le Télévie est quelque chose d’universel" ajoute le généreux donateur.



Rappelons que le Télévie a rapporté plus de 13 millions d’euros cette année, un record !