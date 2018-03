Le PS pourrait-il s'allier à la N-VA pour former un gouvernement? Voici la réponse de Paul Magnette

Paul Magnette (PS), bourgmestre de Charleroi et ex-ministre-président wallon, était l'invité de l'émission C'est pas tous les jours dimanche sur RTL-TVI. Emmanuelle Praet, journaliste, lui a notamment demandé s'il était possible que le Parti socialiste s'allie à la N-VA pour former un gouvernement fédéral.



"Je ne vois aujourd'hui aucun cas de figure dans lequel le PS et la N-VA pourraient gouverner ensemble. Clairement, je n'en vois aucun. Si c'est pour mener une politique de régression sociale à tous les étages, comme on l'a vu depuis 3 ans, depuis que ce gouvernement MR/N-VA est en place, on ne trouvera jamais le PS associé à ce type de détricotage de la sécurité sociale, à ces réformes des pensions, le saut d'index, la flexibilisation du marché du travail… Vous ne trouverez jamais le PS associé à ce type de politiques", a répondu Paul Magnette.