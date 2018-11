Le PTB arrive au pouvoir à Zelzate: voici les mesures qu'ils proposent, et ce qu'en pensent nos experts

Le PTB a un échevin à Zelzate. Le parti d'extrême-gauche accède donc au pouvoir... en Flandre ! Dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche", c'était l'occasion de voir ce que ce parti a à proposer par rapport à d'autres.

Steven de Vuyst sera échevin à Zelzate, une commune industrielle de la Flandre orientale. Petite particularité: il appartient au PTB, qui accèdera ainsi au pouvoir dans cette commune flamande, alors qu'il n'y en a aucun en Wallonie.

Mais quelles mesures compte-t-il proposer ?

Tout d'abord, Steven De Vuyst compte faire faire des économies à sa commune en "gouvernant avec deux échevins en moins. Cela va libérer 100.000 euros par an, et on va investir ça dans la lutte contre la pauvreté".

Par ailleurs, à Zelzate, le bourgmestre n'aura plus de voiture de fonction, et le membres du collège n'auront plus un iPad fourni par la commune.

Au programme, il y a aussi la diminution des taxes pour les petits indépendants, la taxe environnementale qui va disparaître pour les riverains, alors que les taxes pour les grosses entreprises vont quant à elles augmenter.



"Vous confondez justice faciale et justice fiscale"

"Le point positif, c'est que vous n'avez pas brisé le cordon sanitaire. Quand on lit le programme de votre futur collège, il est évident qu'on ne peut pas vous assimiler à un parti d'extrême-droite", a indiqué Alain Raviart en réaction à des propos de Bart De Wever, qui avait estimé que gouverner avec le PTB était aussi une façon de briser le cordon sanitaire.

"En revanche, quelle drôle de religion au PTB, parce que dans le programme, vous évacuez les transports gratuits alors que ça a été un axe du programme avant les élections. Et alors, c'est quoi ce dogmatisme qui est de dire qu'une entreprise, parce qu'elle est grande, on va la taxer ? Vous confondez justice fiscale et justice faciale. C'est en fonction du chiffre, en fonction des bénéfices qu'il faut taxer, et non de la taille", a-t-il ajouté, estimant qu'une telle mesure existait uniquement pour flatter son électorat.