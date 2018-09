Le PTB veut réduire les revenus des élus: Magnette dévoile son salaire et dénonce des "propositions démagogiques"

Paul Magnette était l'invité de l'émission C'est pas tous les jours dimanche sur RTL-TVI. Le bourgmestre socialiste de Charleroi a répondu aux questions de Christophe Deborsu. Le journaliste a demandé à l'élu de répondre à une proposition du PTB: diviser par deux son salaire de bourgmestre. Alors, d'accord?



"Je trouve que c'est un mauvais débat, sincèrement. Les salaires, d'une manière générale, dans la fonction publique locale et dans les élus locaux, que ce soit les bourgmestres, les échevins ou les conseillers communaux, ne sont franchement pas excessifs", a d'abord réagi Paul Magnette.



Christophe Deborsu lui a alors demandé combien il gagnait. "Une fois que j'ai payé mes impôts, mes lois sociales et ma contribution au parti, je touche à peu près 4.000 euros", a confié le socialiste. "On peut estimer que c'est beaucoup. C'est un bon salaire, je ne conteste pas, mais je pense que quand on travaille 60 à 80 heures par semaine, qu'on est disponible 24h sur 24, je crois que dans le privé on gagnerait beaucoup plus que ça. Mais je ne me plains pas".



Le socialiste a ensuite contre-attaqué: "Le PTB vient avec cette proposition-là parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Moi j'ai regardé leur programme pour Charleroi. C'est le copié-collé du programme de Liège. Donc à Liège ils ont une histoire et une implantation, ils ont pris le programme de Liège et ils l'ont collé sur Charleroi. Mais Charleroi ce n'est pas Liège et Liège ce n'est pas Charleroi. Donc ils ne connaissent pas Charleroi et ils n'ont pas de proposition pour Charleroi. Donc ils font du vent autour de propositions plus ou moins démagogiques".