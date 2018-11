Les gilets jaunes se trompent-ils de cible en bloquant des centres commerciaux? "On est en train de se tirer une balle dans le pied"

Les gilets jaunes ont bloqué plusieurs centres commerciaux cette semaine, notamment le Cora de La Louvière. Sur le plateau de "C’est pas tous les jours dimanche", ce blocage a été abordé et dénoncé par le Syndicat Neutre pour Indépendants de la Région Wallonne.

"Personne ne peut cautionner des actes de violence et des émeutes, affirme Christophe Wambersie, secrétaire-général du Syndicat Neutre pour Indépendants pour la Région wallonne. A Charleroi, les deux nuits qui sont passées, des voitures et camionnettes de petits entrepreneurs ont été véritablement cabossées. On s’attaque à ce genre de choses et ce n’est pas normal. Concernant les entreprises, s’attaquer à une entreprise, c’est s’attaquer à ses travailleurs. Il faut en être conscient." Selon lui, au lieu de "faire passer un message clair au niveau du monde politique", les gilets jaunes sont plutôt en train "de se tirer une balle dans le pied".

"Pour les centres commerciaux, j’entends aussi la surconsommation, on va s’attaquer aux plus gros. Mais savez-vous qu’il y a des commerçants indépendants dans les galeries ? Et les premiers qui vont payer la note, parce que ce sont ceux qui sont les plus fragiles et qui paient des loyers exorbitants, ce sont eux. Ils vont payer la note d’un magasin fermé toute la journée. Ce n’est ni Cora, ni Carrefour. Vous vous attaquez donc au plus pauvres et aux plus fragiles. Ayez un discours plus clair au niveau du monde politique, essayez de ne pas mettre en difficulté les indépendants."





"Des multinationales dans le centre commercial"



Stéphanie Desomberg, gilet jaune qui a bloqué le Cora de La Louvière, a souhaité réagir à cela. "Dans le centre commercial du Cora à La Louvière, ce sont des multinationales. La majorité des petits indépendants sont dans le centre-ville."

"Nous sommes les premiers à défendre les petits commerçants indépendants du centre-ville, mais ce n’est pas pour autant qu’on veut la peau de la grande distribution, répond alors Christophe Wambersie. Ce sont deux choses différentes. De toute façon, derrière la grande distribution, vous avez des travailleurs salariés, des travailleurs précaires."





"Pourquoi ce sont les petits qui paient ?"



Stéphanie Servaix, gilet jaune de Wandre, a souhaité prendre le parole pour exprimer la question qu’elle se pose actuellement. "Je tiens à souligner ce que Monsieur vient de dire, et c’est justement une des raisons pour lesquelles on se bat. Il vient de dire : ce sont de toute façon les petits indépendants qui vont payer et pas les multinationales. J’aimerais savoir pourquoi ce sont toujours ceux qui en ont le moins qui vont payer pour ceux qui en ont le plus. Pourquoi est-ce une réalité ? Pourquoi les petits paient pour que les plus gros continuent de s’en mettre plein les poches ?"

"Donc ne bloquez pas les galeries où il y a des indépendants. Ce sont eux qui ont déjà des loyers compliqués, rétorque Christophe Wambersie. Je ne vais pas partager cette vision un peu simpliste des choses. Je dis simplement que les actions que vous menez ont pour conséquence immédiate et effet direct que vous touchez les plus fragiles. Mobilisez-vous auprès du gouvernement et faites savoir ce que vous voulez."

"Je pense que le gouvernement fait la même chose avec nous. Ils nous mangent, nous les petits. Quand j’entends qu’on nous dit qu’on mange les petits… il faudrait mieux se regarder avant", conclut Julien Lecomte, gilet jaune de Feluy.