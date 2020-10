Quel avenir pour le coronavirus dans le monde? En ce qui concerne l'été 2021, l'épidémiologiste de l'ULB Marius Gilbert a confié qu'on "pourrait partir en vacances l'année prochaine".

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.111.152 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 13h00.

Quel avenir pour le Covid-19 dans le monde? En ce qui concerne les vacances estivales 2021, l'épidémiologiste de l'ULB Marius Gilbert a confié qu'on "pourrait partir en vacances l'année prochaine" sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI): "Oui, franchement, je pense qu'on pourra partir en vacances l'année prochaine parce qu'on se rend compte que l'effet saisonnier est plus fort qu'on ne le pensait et on se le prend en pleine poire mais ça veut dire que l'été prochain, on sera dans des conditions nettement plus favorables et que les choses pourront se faire beaucoup plus à l'extérieur et qu'avec un ensemble de mesures on pourra vivre un peu plus normalement et il y aura moyen de partir en vacances, cela me semble tout à fait envisageable".