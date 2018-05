Préférez-vous consommer un verre d'alcool et perdre 15 min de votre vie ou boire un verre d'eau? Les réponses étonnantes des Binchois

Selon la dernière étude de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques sur la santé des consommateurs, les Belges seraient les champions de la consommation de boissons alcoolisées. A partir du 11ème verre d'alcool par semaine, un verre réduit l'espérance de vie de 15 minutes. Préférez-vous consommer un verre d'alcool et ainsi perdre 15 minutes de votre vie ou alors un verre d'eau? La question a été posée aux Binchois.

"Je préfère vivre bien que vivre longtemps et m'ennuyer", a répondu une habitante. "Tout est mauvais, l'air qu'on respire, le verre qu'on boit en trop", a rétorquer un homme interrogé. "J'ai un principe: travailler, manger et boire", a lancé un riverain. "J'ai arrêté de boire il y a 20 ans et ça va mieux", a avoué un homme.

Résultat de cette micro-trottoir... 70% des Binchois continueront à boire comme si de rien n'était mais 30% sont à l'eau ou vont y passer.