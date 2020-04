Quand pourra-t-on reprendre une vie normale? "Cela va se compter en plusieurs mois", selon cet expert (vidéo)

Le coronavirus en Belgique a contraint les citoyens de notre pays à se confiner depuis plus d'un mois maintenant. Une crise qui dure depuis très longtemps, trop pour certains qui se demandent d'ailleurs quand est-ce qu'on pourra reprendre une vie normale.

"Ce ne sera pas très vite", a répondu Marius Gilbert, épidémiologiste à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et membre du groupe d’experts en charge de l'"exit strategy", lors de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "Cela va se compter en plusieurs mois. Il y a deux instruments qui vont être nécessaires pour nous permettre de revenir plus ou moins à une vie d'avant, c'est d'abord le vaccin et ensuite, des options thérapeutiques qui fonctionneraient bien. Par exemple, si vous faites des symptômes, vous prenez un médicament et ça empêche 80-90% des personnes de faire des cas sévères. Il y a énormément de travaux qui sont faits pour évaluer l'efficacité de ce type de moyen".

"On doit envisager les choses à long terme"

Quand arriverait ce médicament? "C'est impossible à dire", a confié Marius Gilbert. "La recherche avance le plus possible... Pour en revenir sur la question de la durée: en absence de ces moyens-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est empêcher la transmission. C'est tout l'objet de la stratégie qui va s'étaler sur plusieurs mois parce qu'on est obligé d'avoir une stratégie prudente car on ne peut pas compter sur ces solutions thérapeutiques tant qu'on ne les a pas. De façon prudente, on doit envisager les choses à long terme".

Marius Gilbert évoque enfin la piste de l'immunité collective: "Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'elle est faible (moins de 5%). Cette piste-là, on la met de côté et on vise les options thérapeutiques".

> Coronavirus: les dernières infos

> Coronavirus en Belgique: toutes les infos