Rapport alarmant pour le climat: qu'est-ce que le réchauffement climatique va changer pour la Belgique? Un expert nous éclaire

Une grande manifestation pour le climat a lieu ce dimanche après-midi à Bruxelles, la première d’une nouvelle série. En cause? L'inaction face au réchauffement planétaire et le dernier rapport du GIEC qui tire la sonnette d'alarme pour le climat. Sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanches", le professeur Rafiq Hamdi, l'un des trois Belges qui a rédigé le rapport du GIEC paru cet été, explique comment le réchauffement planétaire de 1.5 °C ou 2°C changerait radicalement nos vies.

Rafiq Hamdi, météorologue à l'Institut royal de Météorologie et co-auteur du rapport spécial du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) paru cet été, était l'invité de Christophe Deborsu sur le plateau de "C'est pas tous les jours dimanches" ce midi. Le scientifique a ainsi expliqué en quoi un réchauffement global planétaire de 1.5°C ou 2°C changerait radicalement notre manière de vivre, en Belgique mais aussi ailleurs.

Vers des nouveaux records de chaleur en Belgique ?

C'est difficile de vous donner un chiffre exact. La fréquence et l'intensité des températures extrêmes ont augmenté durant les dernières décennies, aussi en Belgique. Et elles vont continuer à augmenter dans le futur.

Ce que l'on sait, c'est qu'avec un réchauffement global de 2 °C et une confiance élevée, certains seuils critiques très importants pour la santé humaine et la santé des écosystèmes devraient être dépassés. Et en Belgique aussi.

Un réchauffement planétaire de 2 °C fera que nos pays deviennent de moins en moins viables. Concrètement, ça veut dire quoi ?

C'est plus pour la santé humaine alors par exemple le stress thermique sera plus important en ville. Si on combine les températures élevées avec l'humidité qui augmente, en ville, on aura un stress thermique plus important qu'à la campagne. Le stress thermique c'est le fait que la personne, par exemple durant la nuit, n'arrive pas à récupérer de la chaleur.

"Et devient à cran", ajoute Christophe Deborsu.

Fera-t-il bientôt trop chaud pour aller en vacances dans le sud de l'Europe dans le bassin méditerranéen?

Malheureusement oui, la Méditerranée au nord et au sud, est la région "hotspot", comme on l'appelle. C'est-à-dire que c'est la région dans laquelle le réchauffement estival sera plus important que la moyenne mondiale.

Il faut associer à ça une diminution des précipitations, c'est une région où il y a une très forte diminution donc on associe à ça la sécheresse, les feux de forets, etc.

Dans combien de temps ?

Avec un réchauffement global à 1.5°C, si on ne baisse pas les émissions maintenant et rapidement, ça sera avant 2040. Donc moins de 20 ans...

La Flandre, quand disparaitra-t-elle de la carte? On sait qu'elle risque d'être recouverte par les eaux à cause de la montée du niveau des mers.

Pas de date spécifique. Mais la Flandre ne va pas disparaitre de la carte. Ce que le rapport du GIEC dit c'est que le niveau de la mer augmentera, et ceci, indépendamment du scénario climatique et du réchauffement planétaire, parce qu'il y a une inertie assez importante dans l'océan. Donc même si on arrête cet après midi les émissions de CO2, ça continuera au-delà de 2100.

Le prix de l'inaction, si on ne fait rien, les phénomènes extrêmes de niveau de la mer vont être plus fréquents et plus intenses. En Belgique, on a encore les moyens pour faire de l'adaptation mais il faut le faire maintenant parce que le prix de l'inaction sera très très élevé !

Aura-t-on encore de la neige en hiver en Belgique ?

D'après le relevé de l'IRM, on ne voit pas une tendance nette pour la diminution de la couverture nuageuse, sur les Hautes Fagnes par exemple, on ne voit pas cette tendance. Par contre, ce qu'indique le rapport, c'est qu'on observe une forte diminution de la couverture nuageuse et aussi de la saison de neige pour les régions en haute altitude.

Que peuvent faire les gens à leur niveau ?

C'est une action planétaire, politique et globale. Mais déjà, essayer de prendre conscience du problème et avoir confiance en nous.