Réchauffement climatique: que pourrait-on risquer en Belgique dans les prochaines années? (vidéo)

Une étude commanditée par la Commission nationale climat sur les impacts socio-économiques du réchauffement climatique en Belgique indique ce dernier pourrait coûter près de 10 milliards d'euros par an à notre pays. En cause: des chaleurs extrêmes, la sécheresse et les inondations. Que risque-t-on dans les années à venir si rien ne change ?

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Jean-Pascal van Ypersele, professeur de climatologie à l'UCLouvain et ancien président du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), a expliqué ce que notre pays risque dans les années à venir en ce qui concerne le réchauffement climatique. "On doit s'attendre à ce que dans les décennies qui viennent, le niveau des mers continue à monter doucement. Cela veut dire que la probabilité, quand il y a une tempête en particulier, de dépasser des seuils critiques augmente. Dire exactement ce qui va se passer, c'est difficile, mais on sait que le risque augmente, et va augmenter de plus en plus, que des zones de plus en plus importantes près des côtes soient inondées par de l'eau de mer."

Plus d'inondations

Il y a également le risque d'inondations qui pourrait augmenter. "Ces pluies deviennent de plus en plus souvent très fortes et quand elles sont très fortes, surtout quand les sols sont imperméabilisés, l'eau n'a pas le temps de pénétrer dans le sol et on a alors des inondations."

Alors, est-il trop tard pour changer les choses ? "Il est trop tard pour éviter ce qu'on a déjà fait comme mal au système climatique. Il n'est pas trop tard pour réduire les émissions dans le futur et éviter des choses encore bien pires."