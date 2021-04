Face au ministre Gilkinet, René, restaurateur, demande une réponse CLAIRE: "Il ne m'a pas répondu"

Les cafés et restaurants, contraints de fermer fin octobre en raison de la pandémie de coronavirus, pourront rouvrir leurs terrasses le samedi 8 mai. Mais cette date est-elle actée ? René Collin, propriétaire de 7 restaurants, a souhaité interpelé Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité, à ce sujet sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.

Au terme d'âpres discussions il y a quelques jours, le comité de concertation a décidé d'ouvrir les terrasses des bars et restaurants le 8 mai. En ce qui concerne le fait d'accueillir les clients à l'intérieur des bars et restaurants, il ne sera pas possible de le faire avant le mois de juin. La date à laquelle il sera possible de manger ou boire en intérieur sera décidée en fonction de la situation sanitaire.

Mais cette date du 8 mai est-elle bien fixée ? René Collin, propriétaire de 7 restaurants et deux boulangeries dans la province du Luxembourg, membre du collectif Wallonie-Horeca, a souhaité faire réagir Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité (Ecolo), sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. À la fin du début consacré à l'Horeca, il a en effet déclaré: "J'ai été super content d'être invité à cette émission, mais il ne m'a pas regardé dans les yeux et il ne m'a pas répondu en tant que ministre", pointant du doigt Georges Gilkinet. "Vous ne garantissez pas à notre secteur d'avoir une réouverture le 8 mai", affirme-t-il.

"Le 8, si. Ça me semble assez clair que les engagements en matière de vaccination seront tenus", concède Georges Gilkinet. "Vous vous engagez personnellement à dire que nous allons rouvrir le 8?", relance alors René Collin. Ce à quoi le ministre a répondu: "Je ne peux pas prendre la décision tout seul. C'est la décision que nous avons prise en codeco et je ne vois pas quel critère empêcherait de le faire. Je suis donc assez confiant."