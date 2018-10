Retirer la nationalité belge à Fouad Belkacem: un mauvais signal pour les Belges d’origine étrangère?

La nationalité belge du fondateur de Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, vient de lui être retirée. Mais est-ce une bonne idée ? Enlever la nationalité, même à un terroriste, n’est-ce pas faire penser à tous les Belges d’origines étrangères qu’ils sont des citoyens de seconde zone, à qui on peut rayer la carte d’identité belge à tout moment ? C’est le sujet débattu ce midi dans "C’est pas tous les jours dimanche".

Fouad Belkacem est né en Belgique. Fondateur de Sharia4Belgium, il aurait envoyé plusieurs Belges faire le jihad en Syrie. "Monsieur Belkacem a commis vis-à-vis de la démocratie un des pires crimes qui soit, affirme Richard Miller, député fédéral MR et conseiller communal à Mons. C’est vraiment utiliser les moyens que la démocratie met à sa disposition pour se retourner contre notre pays."

Pour éviter de subir le sort de Fouad Belkacem, des Belgo-Marocains tentent donc maintenant de renoncer à leur nationalité marocaine. Car s’ils n’ont plus que la nationalité Belge, impossible de la leur retirer ; on ne peut en effet pas rendre une personne apatride. Fouad Belkacem n’a obtenu sa nationalité belge qu’à 14 ans, en même temps que sa maman.

Enlever la nationalité à quelqu’un qui ne l’as pas reçue directement à la naissance, n’est-ce pas un mauvais signal ? "A une condition tout de même, c’est de commettre des faits comme ceux qui ont été commis par Monsieur Belkacem, précise Richard Miller. Je refuse de mettre dans un même panier l’ensemble de nos concitoyens d’origine étrangère et de dire que ce serait un mauvais signal de retirer la nationalité à Belkacem parce que les autres pourraient considérer que c’est une nationalité de pacotille qu’on leur a donnée. Ce n’est pas du tout dans ce sens-là qu’il faut le prendre. Je dirais même qu’il faut inverser la réflexion et dire que ce serait un mauvais exemple pour ceux qui seraient tentés d’agir comme Monsieur Belkacem de ne pas prendre les dispositions que l’Etat belge a prises."



Invitée sur le plateau de "C’est pas tous les jours dimanche", l’avocate de Fouad Belkacem, Liliane Verjauw a souhaité réagir : "Moi je trouve que la Belgique ne prend pas ses responsabilités parce qu’il y a d’autres cas. Ce sont des actes racistes".





"Cela ne touche que des gens qui ont deux nationalités"



Christophe Giltay tient quant à lui à nuancer les choses. "On a connu dans l’histoire des gens qui ont été frappés d’incivisme. Après la guerre, les collabos étaient frappés, privés de leurs droits civiques, etc., mais pas forcément de leur nationalité. Ils ne pouvaient plus exercer de fonction publique, ils ne pouvaient plus voter. Pour moi, ce Monsieur est un collabo. Maintenant, la complexité du cas est cette privation de nationalité. Sur le principe, je ne suis pas forcément contre. Le problème, c’est que ça ne touche que des gens qui ont deux nationalités. Si Monsieur Belkacem n’avait pas conservé sa nationalité marocaine, dans ce cas-là, on ne pourrait pas lui retirer la nationalité belge… Il y a deux poids deux mesures. S’il s’agissait d’un converti, un Belge d’origine belge qui se convertit à l’Islam et prend les armes du côté de Daech, ce serait aussi un traître. Mais on ne pourrait pas le déchoir de sa nationalité… C’est là où est la difficulté."

D’après son avocate, Fouad Belkacem espérerait être déchu de sa nationalité marocaine, afin de pouvoir garder la nationalité belge. "Il y a une procédure pour faire cela", révèle-t-elle.