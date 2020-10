Le ministre de la Santé Frank Vandenbrouke (sp.a) était sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. Une question que beaucoup de Belges se posent, c'est pourquoi ne reconfine-t-on pas le pays ? Il y a répondu.

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Frank Vandenbrouke, ministre de la Santé (sp.a), a tenu des propos alarmistes quant à la situation sanitaire belge. D'après lui, elle est "la plus dangereuse d'Europe". "On est vraiment tout près d'un tsunami", a-t-il affirmé. Face à cela, beaucoup de personnes se demandent, notamment via notre bouton orange Alertez-nous, pourquoi ne pas reconfiner totalement la Belgique, comme cela avait été fait en mars.

Ne pas isoler

"Chaque heure, je réfléchis à ce qu'il faut faire, a répondu le ministre de la Santé. On a pris des mesures qui sont en fait modérées parce qu'on ne veut pas l'isolement des gens qui est aussi très dramatique. On veut combiner des mesures qui sont efficaces, mais sans isoler les gens. Cette combinaison présuppose le bon sens des citoyens et j'y crois."

"La panique, c'est toujours un mauvais conseil. Mais il faut être conscient du danger. Je dis aux gens: protégez-vous, protégez vos proches pour sauver les hôpitaux et les médecins", a conclu Frank Vandenbrouke.