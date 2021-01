Sophie-Lorraine, coiffeuse, ne croit pas à la réouverture le 13 février: "C'est de la poudre aux yeux pour calmer les coiffeurs"

Les coiffeurs et autres métiers de contact pourraient rouvrir le 13 février prochain. Cela sera décidé lors du prochain comité de concertation. Invitée sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, une coiffeuse a émis ses doutes sur cette prochaine réouverture.

Sophie-Lorraine Dort a 22 ans et est coiffeuse à Gedinne. Les coiffeurs, fermés depuis le mois de novembre, pourraient rouvrir à la mi-février, le 13 exactement. La décision sera prise le 5 février prochain lors du comité de concertation. Sophie-Lorraine est impatiente de pouvoir rouvrir son salon… mais elle n'y croit pas. "On a enfin eu des perspectives pour le 13, mais personnellement, je n'y crois pas du tout. J'ai l'impression que c'est de la poudre aux yeux pour calmer les coiffeurs parce qu'ils ne se laissent plus faire. On en a vraiment marre et il est temps de rouvrir."

Pour elle, cette annonce a uniquement été faite pour calmer les coiffeurs parce que nombreux d'entre eux "avaient l'initiative de rouvrir illégalement au mois de février et on a vraiment l'impression que c'est pour calmer les esprits".

