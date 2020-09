Sophie Wilmès à "70%" de chance de rester Première ministre dans le prochain gouvernement, selon Georges-Louis Bouchez

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, était l'un des invités de l'émission dominical de RTL-TVI: "C'est pas tous les jours dimanche."

L'occasion de se prêter à l'exercice des questions courtes et réponses courtes en fin d'interview. Et selon le président du MR, Sophie Wilmès l'actuelle Premier ministre pourrait le rester dans le gouvernement en gestation. Il estime le pourcentage de chance à "70%"

Vendredi, les présidents de l'Open Vld et du sp.a, Egbert Lachaert et Conner Rousseau, ont été désignés préformateurs par le roi. C'est à eux, désormais, de rédiger une note dans laquelle tous les partis pourront se retrouver. Sept partis poursuivront donc les négociations dans la semaine qui arrive: les préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a) sonderont le MR, l'Open Vld, le PS, le sp.a, Groen, Ecolo et le CD&V pour préparer la formation d'un gouvernement fédéral.