Ce dimanche, Jacqueline Galant - députée wallonne (MR) et bourgmestre de Jurbise - et Raoul Hedebouw, député fédéral et tête de liste à la Chambre pour Liège (PTB) s’affrontaient sur le plateau de ‘C’est pas tous les jours dimanche’. Tous les deux ont notamment défendu leur position sur une taxe particulièrement voulue par le PTB appelée "la taxe des millionnaires".

Raoul Hedebouw a fait savoir que "le PTB ne veut pas faire payer la classe moyenne. Le MR l’a fait largement ces 5 dernières années. La TVA a augmenté de 6 milliards d’euros. En accises, 1 milliard en plus. Charles Michel, ‘in the pocket’ sur le dos de la classe moyenne. Nous ne voulons pas faire payer la classe moyenne. Nous voulons une imposition des plus riches. Des 2% les plus riches, c’est-à-dire une taxe des millionnaires. Je m’étonne de voir que le MR ne veuille pas nous soutenir. Cette taxe rapporterait entre 7 et 8 milliards d’euros."

"Ce n’est pas la bonne formule"

Raoul Hedebouw a alors interrogé la bourgmestre de Jurbise: "N’est-ce pas une bonne idée de faire payer 1% sur les fortunes de plus d’un million d’euros ?"

Jacqueline Galant (MR) a répondu: "De nouveau, ce n’est pas une bonne idée. C’est de nouveau contre la classe moyenne. Les plus riches, s’ils veulent vivre ailleurs ou quitter la Belgique, ils peuvent déjà le faire. Ils savent s’acheter un palace n’importe où dans le monde. Taxez les grosses fortunes et ils partiront ailleurs. La France l’avait fait, ils ont fait marche arrière. Ce n’est pas la bonne formule. Si on a une diminution des personnes qui paient beaucoup d’impôts, qui devra payer ? C’est la classe moyenne. C’est le travailleur."