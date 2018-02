Un nouveau parti en Belgique veut que l’animal soit l’égal de l’Homme: la réaction du ministre wallon de l’agriculture (vidéo)

Les élections approchent et voilà qu’un nouveau parti entre dans la danse: il porte le nom de DierAnimal, en néerlandais et en français. C'est le 19e parti animaliste qui voit le jour dans le monde. Le programme de cette nouvelle formation est surtout axé sur la défense de la cause animale. Les membres-fondateurs le disent clairement : ils sont contre toute forme de discriminations envers les animaux et estiment qu'ils sont sur le même pied d’égalité que les Humains".





"On est dans une société humaniste, en principe"

La présidente du parti, Constance Adonis, était sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. Elle a exposé cette vision en direct, face au ministre wallon de l'Agriculture, René Collin, qui a donné sa vision des choses: "C’est clair que les animaux ne sont plus des meubles, ça veut dire qu’on doit les reconnaître comme des êtres sensibles, et nous n’avons aucune difficulté à ce que ce soit au niveau de la constitution. Sur l’expérimentation, chaque fois qu’une alternative est possible, il faut évidemment la choisir, mais moi je privilégie évidemment d’abord le respect des femmes et des hommes. Il faut considérer les animaux comme des êtres sensibles, il faut les protéger, il faut en restaurer d’ailleurs certains habitats, mais il ne faut quand même pas se tromper : on est dans une société humaniste, en principe".