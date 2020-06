Une pénurie à venir? Voici le VRAI problème de l'eau en Belgique (vidéo)

Deux mois sans précipitations ou presque... Même si la pluie est de retour depuis vendredi, les sécheresses d'avril et mai auront des répercussions sur les réserves en eau dans notre pays dans les mois d'été.

La Belgique est-elle prête? Benoît Moulin, porte-parole de la Société Wallonne des Eaux (SWDE), a expliqué lors de son passage dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI) le vrai problème de l'eau dans notre pays. "C'est la consommation simultanée d'un nombre important de personnes", a-t-il indiqué. "Les piscines se remplissent, en cette période de sécheresse, les citernes d'eau de pluie sont à sec pendant de longues périodes et donc l'arrosage des jardins se fait aussi en prenant de l'eau sur le réseau de distribution. Vous combinez tout ça. Et combiné au phénomène de confinement, vous arrivez à des pics de consommation. Des pics qui ont été de plus de 50% à 80% sur le réseau de la SWDE. C'est un problème pour l'infrastructure de suivre ces pics de consommation. Nous avons pu le faire et la plupart des personnes raccordées au réseau de la SWDE ne se sont rendus compte de rien".