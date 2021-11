Va-t-on vers un nouveau confinement? La réponse de la ministre wallonne de la Santé

Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé, était l'invitée de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche". Elle répondait aux questions de nombreux citoyens. Elle a notamment ouvert la porte à "l'obligation vaccinale pour tous" si des reports de soins étaient davantage constatés.

Anne- Lise, une téléspectatrice a soumis une question à la ministre via les réseaux sociaux:" Va-t-on vers un nouveau confinement? "

La ministre estime qu'on "doit tout faire pour l'éviter". Et d'argumenter : "Il y a plus de 83% des Wallons qui sont vaccinés et ça fonctionne. Si on reprend des gestes barrières, avec un port du masque, avec un télétravail partout où c'est possible de manière importante et qu'on s'applique... Si on fait ça pendant 4 semaines, je crois qu'on amortira le choc et qu'on évitera le confinement."