Zakia Khattabi est candidate Ecolo à la Cour constitutionnelle: "La politique, c'est fini" (vidéo)

Le conseil de fédération d'Ecolo de vendredi a désigné Zakia Khattabi pour un poste de juge à la Cour constitutionnelle, en remplacement de Jean-Paul Snappe, admis à la retraite. Jean-Paul Snappe est un ancien sénateur et député wallon Ecolo. Le poste vacant revient aux écologistes.



Les coprésidents d'Ecolo Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane ont confirmé l'information dimanche sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche". La chaîne d'information en continu LN24 l'avait déjà évoquée au début du mois. La Cour constitutionnelle est composée de six juristes (professeur de droit à l'université, magistrat à la Cour de cassation ou au Conseil d'Etat, référendaire à la Cour constitutionnelle) et de six anciens parlementaires en activité depuis au moins cinq ans.

Les candidats doivent être âgés d'au moins quarante ans. Il revient alternativement à la Chambre et au Sénat de présenter au Roi (gouvernement) une liste de candidats. Cette fois, ce sera le tour du Sénat. La liste doit être approuvée à la majorité des deux tiers. Le départ pour la Cour constitutionnelle de l'ex-coprésidente d'Ecolo, qui avait retrouvé son siège à la Chambre après les élections du 26 mai dernier, signifierait la fin de sa carrière politique.