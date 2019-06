Carnet rose à Pairi Daiza

(Belga) Un éléphanteau femelle est né dans la nuit de vendredi à samedi à Pairi Daiza, se réjouit le parc animalier. C'est la quatrième fois qu'un éléphant nait en bonne santé à Brugelette.

La nouvelle venue est le quatrième petit de Farina, qui est âgée de 16 ans. Après avoir donné naissance à Nuka (mâle) et Amithi (femelle) au zoo de Hanovre, elle a vu naître Nang Faa (femelle) dans le "Jardin des Mondes", en 2015. L'heureux papa du jour est Po Chin. Agé lui de 18 ans, il vit à Pairi Daiza depuis 2010 et est aussi le père de Ta Wan et de Malee, mis au monde à Pairi Daiza, respectivement le 19 septembre 2017 et le 26 février 2019. (Belga)