Coronavirus - La navigation de plaisance à nouveau autorisée en Flandre dès le 29 mai

(Belga) La navigation de plaisance reprendra le 29 mai en Flandre sous certaines conditions, a fait savoir jeudi la ministre régionale de la Mobilité Lydia Peeters (Open Vld). Jusqu'à présent, seules les activités nautiques à caractère sportif étaient autorisées.

Les bateaux de plaisance vogueront à nouveau à partir de vendredi au nord du pays, à la condition que les mesures de précaution sanitaires puissent être respectées. Les passagers devront notamment maintenir une distance d'au moins 1,5 mètre entre eux, à l'exception de ceux vivant sous le même toit. Un certain nombre d'activités restent toutefois interdites comme les excursions avec skipper, les événements, les activités de groupe (à l'exception des entrainements et leçons) et les compétitions. Les voyages depuis et vers l'étranger restent également proscrits. (Belga)