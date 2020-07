Coronavirus - Ostende établit un système de réservation pour les plages les plus prisées

(Belga) La ville d'Ostende va activer un système d'inscription pour trois plages particulièrement prisées pour la période du samedi 18 au mercredi 22 juillet. L'objectif est de garantir le respect de la distanciation sociale à ces endroits. Les réservations sont gratuites et ouvertes à partir de mercredi.

"Les prévisions météorologiques sont bonnes, les congés du bâtiment vont débuter et la Fête nationale devraient attirer du monde à Ostende", explique le bourgmestre de la station balnéaire, Bart Tommelein (Open Vld). Les réservations ne concernent que trois plages proches du centre d'Ostende. Celles de Thermae Palace, Mariakerke, Raversijde et Oosteroever ne sont donc pas reprises dans ce système. Les inscriptions peuvent se faire dès mercredi sur le site visitoostende.be/strand, en cliquant sur l'onglet Toerisme Oostende, ou via le UiTloket ou encore en contactant le numéro gratuit 0800 62 167. Un emplacement vous sera alors réservé à condition d'arriver avant 14h00. Ce système d'inscription est pour le moment limité aux prochains jours mais pourrait être prolongé. Ostendais, bénéficiaires d'une seconde résidence et touristes d'un jour sont traités sur un pied d'égalité. Environ 15.000 places sont prévues pour la première journée mais la capacité pourra être revue si nécessaire. (Belga)