Coup d'envoi de la 159e Foire de Liège

Plus d'un million de visiteurs, 175 attractions... la Foire de Liège se targue d'être la plus grande de Belgique (un kilomètre) et "l'une des plus belles d'Europe". Dès ce samedi, petits et grands pourront déambuler sur le boulevard d'Avroy, dans le centre de la Cité ardente, s'amuser sur les multiples manèges mais aussi déguster croustillons et lacquemants.

Pour sa 159e édition, la Foire de Liège accueille une petite nouvelle: l'attraction "Top of the world", un carrousel à chaine qui culmine à une hauteur de 58 mètres. Liégeois et curieux venus d'ailleurs pourront profiter des 174 autres attractions, qu'elles soient à sensations fortes, familiales ou encore destinées aux plus petits. Les gourmands pourront régaler leurs papilles gustatives avec les traditionnels hamburgers, saucisses géantes, frites... ou s'offrir un plaisir sucré en savourant des croustillons ou des lacquemants, spécialité liégeoise qui consiste en une fine gaufrette arrosée d'un sirop de sucre parfumé à la fleur d'oranger. La Foire de Liège se tiendra jusqu'au 11 novembre. Deux journées à tarif réduit sont prévues: les 29 octobre et 11 novembre. Un cortège d'Halloween sera également organisé le 30 octobre. L'ouverture samedi de la foire coïncide par ailleurs avec les Nocturnes des coteaux de la Citadelle, organisées depuis 24 ans le premier samedi d'octobre. A cette occasion, ruelles, cours, escaliers et terrasses des vieux quartiers de Liège se parent de milliers de bougies. L'illumination des escaliers de Bueren, constitués de 374 marches, est de tradition particulièrement attendue. Des concerts et spectacles sont également organisés.