"120 battements par minute" consacré par les Prix Lumières

"120 battements par minute", la fresque de Robin Campillo sur les années sida en France à travers le combat de l'association Act Up, a été consacré meilleur film lundi soir par les 23e prix Lumières de la presse internationale en poste à Paris.

Grand prix du jury du 70e Festival de Cannes, lauréat de la "Queer Palm" et parmi les grands favoris pour les prochains César, le film s'est imposé dans cinq autres catégories : meilleur réalisateur et meilleur scénario (Robin Campillo), meilleur acteur (l’Argentin Nahuel Pérez Biscayart), révélation masculine (Arnaud Valois) et meilleure musique (Arnaud Rebotini).

"Barbara" de Mathieu Amalric, remporte deux trophées Lumières (meilleure actrice pour Jeanne Balibar, et meilleure image pour Christophe Beaucarne).

Le prix Lumières du documentaire a distingué "Visages Villages", d’Agnès Varda et JR, tandis que "Le Grand méchant Renard et autres contes" de Benjamin Renner et Patrick Imbert, a reçu le prix de l’animation.

"Une Famille syrienne" du réalisateur belge Philippe Van Leeuw, a remporté le prix réservé aux films des pays francophones, et "En attendant les hirondelles" de Karim Moussaoui a été primé par le prix du meilleur premier long métrage.

Le prix Lumières de la révélation féminine est allé à Laetitia Dosch, pour "Jeune femme" réalisé par Léonor Serraille.

L’Académie des Lumières, qui réunit une centaine de correspondants de presse représentant une vingtaine de pays, a rendu un hommage spécial à l’actrice Monica Bellucci et à l'acteur Jean-Paul Belmondo pour leur contribution au rayonnement mondial du cinéma français.