"Annette" de Leos Carax film d'ouverture du 74e Festival de Cannes

"Annette", film de Leos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver dans les rôles principaux, ouvrira le Festival de Cannes le 6 juillet, le jour même de sa sortie en salles, a annoncé lundi son délégué général Thierry Frémaux sur France Inter.

Avec ce film en anglais, très attendu, le réalisateur français sera de retour sur la Croisette neuf ans après "Holy Motors".

Projeté en avant-première mondiale et en compétition, "Annette" raconte l’histoire d’Henry, un comédien de stand-up, et d’Ann, une cantatrice de renommée internationale. Sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, bouleversera leur vie.

Le film a été réalisé sur une idée originale du duo américain Sparks, figure de la musique alternative depuis les années 1970, qui signe aussi la BO du film.

"Visionnaire et énigmatique, Leos Carax a signé quelques-unes des plus belles scènes du cinéma français de ces 35 dernières années, à travers une filmographie qui n’a cessé de montrer sa maîtrise de la mise en scène. Génie poétique à l’imagination débordante, +l’enfant terrible du cinéma français+ a l’habitude de renverser les codes et les genres pour inventer un monde peuplé de visions et de fantômes", souligne le Festival de Cannes dans un communiqué.

Leos Carax a tourné son premier film à 24 ans, "Boy Meets Girls" (1984), un périple en noir et blanc dans Paris.

"Chaque film de Leos Carax est un événement. Et celui-ci tient toutes ses promesses! Annette est un cadeau espéré par les amoureux de cinéma, de musique et de culture, de ceux qui nous ont tant manqué depuis un an", souligne le président du Festival de Cannes dans le communiqué.

La Sélection officielle sera annoncée le 27 mai, a aussi annoncé Thierry Frémaux sur France Inter.