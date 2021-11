"C'est très compliqué d'un point de vue psychologique": le groupe belge "Ykons" réagit après les mesures du Codeco

Ce vendredi, un Comité de concertation s'est réuni en urgence face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus dans notre pays. Le secteur culturel n'a pas été épargné: plus de concerts "debout", représentations culturelles en intérieur jaugé à 50 personnes, fermeture des discothèques, etc. Un coup dur pour le secteur, qui rappelons le, a été à l'arrêt pendant plus d'un an.

Renaud Godart du groupe belge "Ykons" réagit à ses mesures. Pour lui, la Culture est "une nouvelle fois pointée du doigts". "La Culture avec le secteur de l’Horeca, on a tout essayé: on a organisé des concerts-tests dans toute la Belgique. On a prouvé que la culture n’était pas un cluster, et encore une fois, on nous pointe du doigts. Une nouvelle fois on nous fait sentir comme un accessoire non essentiel. Et ça, ça devient excessivement dur à porter. On n’a plus l’impression d’être considérés", explique-t-il à notre journaliste Julien Modave.

On revient à des décisions qui font penser à ce qu’on a vécu il y a déjà plus d’un an : une mise à l’arrêt

Il a ensuite abordé la difficulté de se projeter dans le temps, notamment pour organiser ses futurs concerts et projets. Il le vit comme un retour en arrière, très difficile à vivre : "C’est très compliqué d’un point de vue psychologique de construire un projet quand on n’a pas de vision à court, moyen ou long terme. Le secteur culturel a été très touché par cette première vague. On a espéré que ça s’améliore. Et puis au final, on voit qu’on revient à des décisions qui font penser à ce qu’on a vécu il y a déjà plus d’un an : une mise à l’arrêt. Parce que même si on va sauver une partie du monde culturel, il y a tout un pan du monde culturel qui va de nouveau souffrir".

Le musicien a aussi peur que ces mesures finissent par décourager le public d'acheter des places à l'avenir: "Ça devient très compliqué d’essayer de fidéliser un public. On avait pas mal de dates en salle pour 2022, des dates programmées il y a déjà longtemps. Fatalement, un moment donné, ces dates devront encore une fois être postposées. Et ça, c’est aussi très compliqué, parce que, est-ce que les gens ne vont pas devenir frileux pour faire confiance aux artistes, aux programmateurs et faire vivre la culture ? Je pense qu’un moment donné ça fera marche arrière", craint l'artiste.

