"C'est un devoir de mémoire": Jacques Brel reprend vie grâce à Olivier Laurent (vidéo)

Olivier Laurent, imitateur de Jacques Brel, était l'invité d'Olivier Schoonejans sur le plateau de RTL INFO "Avec Vous" ce midi. L'occasion de parler de son spectacle sur Jacques Brel. Il se produira d'ailleurs à Mons le 11 décembre, à Liège, et à Bruxelles le 22 mai. Et il se produira même à l'étranger : Dubai, New York, Suède et Londres!

Son imitation est époustouflante, et pour lui, c'est un moment "très spécial", explique-t-il : "C'est très spécial, dès que je mets mon costume, quelques minutes avant le show, je me transforme. Je deviens quelqu'un d'autre. Je le vois devant moi. C'est comme un mécanisme qui se fait et c'est magique à chaque fois".

Pour en arriver à cette imitation presque parfaite, il lui aura fallu 10 ans de travail acharné: "C'est un boulot et une concentration énorme, il faut placer cette voix et chercher cette profondeur, c'est aussi nasal un peu", détaille-t-il. Mais c'est aussi très physique: "Par spectacle, je perds 3 kilos". Aujourd'hui, lorsqu'il se produit sur scène, il "ressent quelque chose de très fort".

Avant de commencer cette belle aventure, Olivier Laurent se posait beaucoup de questions: "Que vont penser les gens? Et les puristes?" Et au final, son imitation a très bien été acceptée de tous, tout le monde a été ému : "On respecte l'oeuvre de Brel, pour moi c'est un devoir de mémoire et c'est la plus belle aventure de ma vie".