"C'est un peu Bridget Jones à la montagne avant Noël": Clarisse Sabard nous parle de son dernier livre (vidéo)

Clarisse Sabard, écrivaine, était l'invitée du RTL INFO avec vous. Son dernier livre "Et nous danserons sous les flocons" est sorti début du mois d’octobre. Une occasion pour elle de nous en parler.

"Et nous danserons sous les flocons", c'est le roman de Clarisse Sabard sorti début octobre. Dans le RTL INFO avec Vous, elle nous partage cette histoire romantique. Le livre met en scène Valentine, le personnage principal, qui se fait quitter par son mari. Elle se réfugie dans son village d'enfance à la montagne et il va lui arriver une série d'aventures. C'est un peu Bridget Jones à la montagne avant Noël. "Il y a Hugh Grant aussi dans le livre et j'avais un peu en tête cette héroïne un petit gaffeuse, maladroite mais attachante", explique Clarisse Sabard.

Noël est la période durant laquelle se déroule l'histoire, une période qu'affectionne tout particulièrement l'écrivaine. "C'est vraiment la période de l'année qui est un peu comme une petite parenthèse finalement, en fin d'année. C'est vraiment la période parfaite pour la convivialité, la chaleur, les retrouvailles en famille aussi et tout peut se passer", explique-t-elle dans le RTL INFO avec VOUS.

Un livre qui redonne foi en l'amour et aux histoires qui se finissent bien...