"Ça m'a ouvert les yeux": Michel Leeb revient sur le cancer du sein de sa fille

Michel Leeb était l'invité du RTL avec Vous de ce lundi 10 octobre. Le comédien est venu parler de son spectacle Inavouable, une pièce de théâtre sur un secret de famille inavouable.

L'occasion pour Michel Leeb de parler de sa propre famille. Le comédien est notamment revenu sur le combat victorieux de sa fille contre le cancer du sein.

En 2019, Fanny Leeb découvre qu'elle est atteinte du cancer du sein. Après plusieurs mois de traitement et de combat, Fanny parvient à vaincre la maladie. Une période qui a profondément marqué Michel Leeb qui est admiratif de la force de sa fille. "Ça me fout les frissons quand j'en parle. J'ai en face de moi une fille qui est complètement différente. C'est une combattante. Elle est victorieuse d'un mal qui est terrible. Elle a gagné" explique-t-il le sourire aux lèvres.

La maladie de sa fille a bouleversé sa vie de famille. "On a traversé des moments extrêmement périlleux, dangereux et qui sont pour des parents tout à fait… C'est très difficile à traverser" confie-t-il. "Ça m'a ouvert les yeux sur la chose insensée qu'est cette maladie qui provoque un tel séisme dans une famille. Pour moi, dans ma personnalité, ça n'a pas changé grand-chose parce que je suis resté quelqu'un d'assez ouvert au monde, aux choses et aux gens et surtout qui tourne tout en dérision. Mais là, je n'avais pas envie de tourner ça en dérision parce que c'était une bombe".

Soulagé que sa fille s'en soit sortie, Michel Leeb profite au maximum du temps qu'il peut passer avec sa famille.