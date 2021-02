"Dans l’ombre des hommes": Anaïs Jeanneret dénonce le regard porté sur les "femmes de" dans son nouveau roman

"Dans l’ombre des hommes", c’est l’histoire d’une femme qui quitte son mari, secrétaire d’état en France. Elle le quitte parce qu’elle découvre qu’il est corrompu, infidèle et parce qu’elle réalise simplement qu’après 23 ans de mariage, elle ne l’aime plus. Et rapidement, même si elle n’y est pour rien, on l’accuse d’être impliquée dans ces malversations. Et Louise est carrément lynchée.

Ça ne raconte pas une histoire vraie, mais pendant tout le livre, je me suis demandée s’il n’y avait tout de même pas une affaire politique en France qui vous aurait donné envie d’écrire ce livre. Parce qu’en France, des hommes politiques qui ont dû se retirer après des scandales il y en a eu pas mal…



Il y en a eu quelques-uns mais disons que différentes histoires m’ont permis de composer l’histoire de mes personnages. Le désir d’écrire ce livre n’est pas parti de ce point-là. J’avais envie de raconter l’histoire d’une femme qui aujourd’hui se trouve à la fois confrontée à une société qui continue d’être patriarcale et donc qui continue de maintenir les femmes dans un statut d’attribut de "femme de" et qui sont aussi prises dans ce monde moderne des réseaux sociaux et qui se trouvent broyées entre ces deux phénomènes.

(…)

Les réseaux sociaux ont trop de pouvoir aujourd’hui ?



On est sans doute à un moment où on commence à percevoir la nécessité de réguler, de modérer d’une façon plus systématique, moins aléatoire, certains propos. Je trouve intéressant aussi c’est que ce qui arrive à mes personnages arrive aussi à des collégiens, des collégiennes, n’importe qui en réalité (…)