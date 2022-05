"Eloigné des chanteurs sans voix et des rappeurs à capuche": quand Laurent Gerra justifie ses choix de scène

Laurent Gerra était l'invité du RTL INFO Avec vous. L'humoriste est actuellement en tournée avec son nouveau spectacle "Sans modération". Il se produira ces mardi et mercredi au cirque royal de Bruxelles.

Très habitué de venir se produire en Belgique, il a confié "adorer" notre pays. "J'adore les croquettes aux crevettes. J'adore la chaleur du public, des Belges. On a toujours été vraiment bien reçu", affirme-t-il. Avant d'ajouter: "Quand on fait des émissions, les journalistes sont très pointus. On sens qu'ils ont vu les spectacles, lu les livres, c'est toujours agréable".

Rendre hommage à ces belles personnes

Sur scène, Laurent Gerra imite les grands classiques, "ceux que le public réclame". Parmi eux, on retrouve Jack Lang, Céline Dion, Patrick Sébastien, François Hollande, ou encore Johnny. Son imitation du Taulier s'est "transformée en forme d'hommage". "J'étais sur scène le soir où il est parti. Notre métier sert aussi à ça : rendre hommage à ces belles personnes", confie l'humoriste.

Son répertoire compte une centaine de voix. Pourtant, Laurent Gerra avoue qu'il n'imite pas tous les artistes. Il s'est déjà dit "éloigné des chanteurs sans voix et des rappeurs à capuche". Il se justifie ainsi : "C'est ce qui est systématique et qu'on sacralise qui m'énerve. Je préfère les voix, les belles mélodies et les textes. Ce n'est pas franchouillard mais c'est avoir une sorte de goût". Parallèlement à ses spectacles, Laurent Gerra nous confie avoir des projets cinématographiques.