"Fight Club" débarque modifié en Chine 23 ans après sa sortie

(Belga) Vingt-trois ans après sa sortie, le film culte de David Fincher, "Fight Club", est enfin disponible en Chine sur Internet. Mais mauvaise nouvelle, la fin a été modifiée.

Le régime communiste n'autorise la diffusion en Chine que de quelques films étrangers chaque année et les censeurs n'hésitent pas à supprimer les scènes considérées comme dérangeantes. Cette fois, c'est "Fight Club", avec Brad Pitt et Edward Norton, qui a fait les frais d'un ultime coup de ciseaux. Des cinéphiles se sont avisés que la version du film diffusée par la plateforme Tencent Video avait quelque peu modifié le message anarchiste et anticapitaliste de l'oeuvre. Dans la version originale, le narrateur joué par Edward Norton tue son alter ego imaginaire joué par Brad Pitt, puis assiste à l'explosion d'immeubles - la destruction du monde moderne rêvée par le héros est en route. La version diffusée en Chine se termine en revanche sur une sorte de "happy end". Projet d'explosion déjoué Le personnage joué par Brad Pitt est bel et bien tué, mais les images de fin du monde sont remplacées par un écran noir et un texte disant: "La police a déjoué le projet et arrêté tous les criminels, empêchant l'explosion des bombes". Quant au personnage d'Edward Norton, il est précisé qu'il a été interné dans "un asile de fous". La fin tronquée du film a suscité la stupeur de nombre de connaisseurs ayant vraisemblablement vu la version originale sur des copies piratées. (Belga)