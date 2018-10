"Girl" attire 100.000 spectateurs dans les salles belges en deux semaines

(Belga) "Girl", le premier film de Lukas Dhont, a attiré 100.000 spectateurs dans les salles belges depuis sa sortie le 17 octobre, indique mercredi la société de distribution Lumière. En France également, le long métrage fait un carton plein avec plus de 250.000 entrées en trois semaines.

L'oeuvre du réalisateur flamand de 27 ans, qui séduit tant en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie, sortira aux Pays-Bas le 1er novembre et aux Etats-Unis le 16 janvier. Depuis la première mondiale au printemps à Cannes, d'où le film est reparti avec quatre prix dont celui de la Caméra d'or récompensant le meilleur film débutant, "Girl" approche la vingtaine de distinctions internationales. Le long métrage est en outre l'envoi officiel de la Belgique à la 91e cérémonie des Oscar qui aura lieu le 24 février à Los Angeles, et peut de cette manière prétendre à la récompense du meilleur film en langue étrangère, à condition qu'il soit retenu parmi les nommés qui seront annoncés le 22 janvier. "Girl" est inspiré de l'histoire vraie d'une adolescente de 15 ans née garçon, interprétée par Victor Polster, qui rêve de devenir ballerine. Elle est soutenue corps et âme par son père (Arieh Worthalter) dans sa quête d'identité. (Belga)