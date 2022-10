"Halloween Ends" massacre le box-office nord-américain

Le film d'horreur "Halloween Ends", dernier opus de la saga jouée par Jamie Lee Curtis, s'est classé en première position du box-office aux Etats-Unis et au Canada pour sa sortie, détrônant "Smile", un autre film d'horreur.

Le film devant mettre un terme au combat à mort entre le tueur masqué Michael Myers et Laurie Strode, quarante ans après leur première rencontre, ne lésinant pas sur les meurtres et les giclées de sang, a recueilli 41,3 milliards de dollars de recettes entre vendredi et dimanche, selon des estimations du cabinet Exhibitor Relations.

Les analystes s'attendaient à un peu mieux (autour de 50 millions de dollars). Mais vu que le film est sorti simultanément en streaming et en salles, et qu'il na coûté que 30 millions de dollars, c'est un "excellent" résultat, selon David Gross, du cabinet spécialisé Franchise Entertainment Research.

Les semaines précédant la soirée d'Halloween, le 31 octobre, sont généralement favorables aux films d'horreur et c'est un autre film du genre qui arrive en deuxième position, "Smile", avec 12,4 millions de dollars de recettes sur le weekend, et 71,2 millions depuis sa sortie il y a deux semaines.

Le film raconte l'histoire perturbante d'une thérapeute, incarnée par Sosie Bacon - fille des acteurs Kevin Bacon et Kyra Sedgwick - qui commence à perdre le sens des réalités après avoir été témoin d'un événement horrible impliquant une patiente.

"Enzo le Croco", adapté d'un livre pour enfants, glisse d'une place et arrive en troisième position avec 7,4 millions de dollars (22,8 millions depuis sa sortie la semaine dernière). Le crocodile découvert par un petit garçon dans sa maison de New York chante et enchante sa nouvelle vie dans la mégapole, avec Javier Bardem dans la peau de son extravagant propriétaire.

"The Woman King", épopée historique de guerrières du royaume du Dahomey (Afrique de l'Ouest) au XIXe siècle, avec l'actrice oscarisée Viola Davis à l'affiche, se maintient à la quatrième place avec 3,7 millions de dollars (59,8 millions depuis sa sortie).

"Amsterdam", dans lequel les personnages incarnés par Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington se retrouvent mêlés à une intrigue politique dans l'Amérique des années 1930, perd deux places pour arriver en cinquième position, avec 2,9 millions de dollars de recettes (12 millions depuis sa sortie).

Voici le reste du top 10:

6 - "Don't Worry Darling", film d'Olivia Wilde, dans lequel figure son compagnon Harry Styles (2,2 millions de dollars)

7 - "Barbarian" (1,4 millions)

8 - "Bros" (920.000 dollars)

9 - "Terrifier 2" (850.000 dollars)

10 - "Top Gun: Maverick" (685.000 dollars)