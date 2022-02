"Illusions perdues" de Xavier Giannoli remporte le César du meilleur film

(Belga) "Illusions perdues", adaptation du grand roman d'Honoré de Balzac par Xavier Giannoli, a remporté vendredi le César du meilleur film.

Le réalisateur de 49 ans ne s'est pas déplacé à l'Olympia pour recevoir son prix. "Tu as été le maître-artisan de ce film que tu as porté, en communiquant ton enthousiasme et ta passion à toute l'équipe", lui a lancé l'un de ses producteurs, Olivier Delbosc, venu accepter pour lui la statuette sur la scène de l'Olympia. "Xavier, je m'adresse à toi. Tu respires, tu transpires le cinéma. C'est exaltant de travailler avec toi. Vraiment, tu mérites ce César", a-t-il poursuivi. Sa fresque acide sur la presse et ses dérives, pour laquelle Benjamin Voisin, dans la peau de Lucien de Rubempré, a également reçu le César du meilleur espoir masculin, faisait figure de favori pour cette soirée. Succès populaire avec plus de 870.000 spectateurs en France, les "Illusions perdues" ont finalement reçu sept César vendredi. (Belga)