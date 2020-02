"Je ne voulais vraiment pas faire un Dikkenek 2": Olivier Van Hoofstadt présente sa nouvelle comédie loufoque en compagnie de Laura Laune

Olivier Van Hoofstadt et Laura Laune étaient les invités du RTL INFO 13H avec Vous à l'occasion de la sortie du film "Lucky". Le réalisateur et la comédienne belge répondaient aux questions d'Alix Battard.

Lucky, c'est le nom d'un chien qu a été entraîné à voler de la drogue. Et vos deux héros interprétés par Michaël Youn et Alban Ivanov vont avoir la bonne idée de le voler...



Ils ont une idée de génie, c'est de voler un chien de la brigade des Stups (...). Ils doivent s'associer avec une cousine qui n'est autre que Florence Foresti.

Le casting est vraiment impressionnant. Florence Fioresti, François Berléand, Daniel Prévost, Kody et vous, Laura Laune. C'était votre première expérience au cinéma, c'était comment ?

C'était une super expérience. Et pour un début au cinéma, j'ai vraiment eu beaucoup de chances de travailler avec Olivier, qui nous laisse vraiment beaucoup de libertés dans l'interprétation.

Vous avez beaucoup improvisé dans le film ?

Oui, Olivier m'a vraiment laissé y mettre de mon univers et je pense que c'était ça qu'il attendait. Il attendait vraiment qu'on se lâche.



Vous vous rendez compte que vous tenez des répliques cultes dans ce film ?

J'espère...

Il a fallu vous convaincre pour participer au film ou c'était une évidence ?

C'était une évidence. J'étais déjà fan d'Olivier avant de le rencontrer. Quand il m'a proposé un rôle, il m'a dit 'j'ai qu'un petit rôle', j'ai dit 'mais c'est pas grave, c'est tellement un honneur de travailler avec toi'. Donc, j'ai dit oui tout de suite évidemment.



Vous aviez vu Dikkenek entre autres ?

Oui, oui. J'étais déjà fan de son univers et j'étais vraiment en confiance totale.

Ce film n'est pas un Dikkenek 2...

Non, je ne voulais vraiment pas faire ça. Je le dédie aux femmes ce film. Je voulais que les femmes soient assez originales et différentes du cinéma classique. Florence Foresti, Corinne Masiero ou Laura, c'et des gens qu'on ne voient jamais au cinéma. C'est ça qui me plaisait (...)