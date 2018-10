"La Ronde de nuit" de Rembrandt bientôt restaurée sous les yeux du public

(Belga) "La Ronde de nuit" de Rembrandt fera l'objet d'une restauration à partir de l'été prochain, a indiqué mardi le Rijksmuseum lors d'une conférence de presse selon la radio publique néerlandaise NOS.

Le tableau, peint en 1642, sera restauré in situ sous les yeux du public. La restauration pourra également être suivie sur le site internet du Rijksmuseum. Il s'agit, selon le directeur du Rijksmuseum, Taco Dibbits, du plus grand projet d'étude et de restauration de l'histoire du musée. La "Ronde de nuit" - de son vrai nom "La Compagnie de Frans Banning Cocq et Willem van Ruytenburch" - a été restaurée pour la dernière fois en 1976. Cette restauration a été rendue nécessaire, selon le directeur du musée, en raison notamment du jaunissement du vernis utilisé dans les années 70. La célèbre toile a été vandalisée à trois reprises: deux fois à coups de couteau en 1911 et en 1975 et une fois à l'acide en 1990. (Belga)