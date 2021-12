"La Trajectoire du papillon", un roman policier un peu particulier: "Mes personnages évoluent tous, c'est important à mes yeux"

Patrick Parmentier, un écrivain Belge, était l'invité d'Olivier Schoonejans sur le plateau de RTL INFO "Avec Vous" ce midi pour présenter son nouveau roman, un polar dont la trame se déroule à Bruxelles, sa ville natale. "La trajectoire du Papillon" mêle à la fois trame policière, de l'aventure, un peu de romance, mais aussi, des histoires croisées de personnages. C'est ce qui fait la particularité de ce bouquin. On suit une enquête mais aussi l'évolution personnelle des personnages.

"Est-ce qu'il faut tout classer? Est-ce qu'un roman ne peut pas simplement être un roman, et avoir, comme dans la vraie vie, des ingrédients multiples d'une réalité ? Chacun de nous est un personnage, on a le droit à des romances à travers la trame policière. Et puis on a aussi le lieu dans lequel on vit qui est important. Et l'histoire qui évolue. Mes personnages évoluent tous, c'est très important à mes yeux", explique Patrick Parmentier.

"Les personnages ont tous une évolution personnelle dans cette histoire. Et c'est rare parce que souvent les personnages sont les personnages. Ici, que ce soit l'enquêteur, Sergio ou les témoins, tout le monde va évoluer. Et en fin d'histoire, ils ont grandi", ajoute l'auteur.